General Mills réaffirme ses prévisions après une récente réduction, car la faiblesse de la demande persiste

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(Ajoute des détails aux paragraphes 5,6, un historique aux paragraphes 3,4, des actions au paragraphe 7)

General Mills GIS.N a réaffirmé mercredi ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels après les avoir réduites le mois dernier, alors que la pression sur les dépenses de consommation et la forte concurrence ont atténué la demande pour les produits de base et les snacks du fabricant de Cheerios.

La pression inflationniste générale et l'incertitude accrue liée à la guerre en Iran pèsent également sur les dépenses de consommation , ce qui pèse sur les ventes des fabricants de produits alimentaires emballés, qui sont déjà confrontés au changement des préférences alimentaires en faveur d'aliments plus sains, accéléré par l'adoption rapide des médicaments GLP-1 pour la perte de poids.

Le mois dernier, l'abaissement des prévisions de General Mills a provoqué une chute des prix dans l'ensemble des entreprises de biens de consommation. La semaine dernière, son homologue Campbell's CPB.O a également revu ses prévisions annuelles à la baisse.

General Mills, dont le siège est à Minneapolis, a également déclaré le mois dernier qu'elle était confrontée à une concurrence plus forte dans le domaine des produits de petit-déjeuner centrés sur les protéines, les consommateurs se tournant vers des options plus riches en protéines, ce qui l'a incitée à lancer de nouveaux produits centrés sur les protéines, qui devraient représenter environ 25 % des ventes nettes annuelles.

"Nous avons commencé l'année en nous attendant à ce que nos investissements, nos désinvestissements et les comparaisons défavorables de calendrier entraînent des baisses de nos ventes et de nos résultats au cours des trois premiers trimestres.... Et c'est ce que nous avons constaté", a déclaré le directeur général Jeff Harmening.

"Au fur et à mesure que nous avançons dans le quatrième trimestre, nous nous attendons à une amélioration des tendances des ventes organiques et à un retour à la croissance des bénéfices."

Les actions de la société, qui s'en tient à ses objectifs annuels de baisse du bénéfice ajusté de 16 % à 20 % et de baisse des ventes organiques de 1,5 % à 2 %, étaient en légère baisse dans les échanges de pré-marché. Elles ont chuté d'environ 17 % depuis le début de l'année.

Au troisième trimestre, le fabricant de Pillsbury a vu les ventes nettes de son segment de vente au détail en Amérique du Nord - sa plus grande unité - chuter de 14 points de pourcentage.

Dans l'ensemble, la société a enregistré des ventes de 4,44 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 4,42 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice de 64 cents au troisième trimestre, contre une estimation de 73 cents, selon les données compilées par LSEG.