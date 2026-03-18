General Mills réaffirme ses prévisions annuelles, les actions chutent

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18 mars - ** Les actions du fabricant de Cheerios General Mills GIS.N ont baissé de ~1% à 38,42 $

** La société réaffirme ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels , après les avoir réduites le mois dernier, car la pression sur les dépenses de consommation et la concurrence acharnée ont freiné la demande pour ses produits de base et ses snacks

** Maintient les prévisions de bénéfice annuel ajusté en baisse de 16% à 20% et de ventes organiques en baisse de 1,5% à 2%

** BPA ajusté du 3ème trimestre de 64 cents contre une estimation de 73 cents - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires de 4,44 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 4,42 milliards de dollars par les analystes

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 18% depuis le début de l'année