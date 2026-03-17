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General Mills poursuit son recentrage stratégique en cédant ses activités au Brésil
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 15:08

General Mills a annoncé mardi avoir trouvé un accord définitif en vue de céder ses activités au Brésil à 3corações dans le cadre de son plan stratégique visant à renouer avec une croissance rentable.

L'opération, dont les termes financiers n'ont pas été divulgués, porte sur un ensemble de marques locales - comprenant la marque de chips et de préparations pour repas Yoki et la gamme d'assaisonnements Kitano - ayant représenté environ 350 millions de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier.
Son périmètre englobe également les deux sites logistiques de Pouso Alegre et Campo Novo do Parecis.

Dans un communiqué, le groupe agroalimentaire américain explique que cette cession répond à son objectif de recentrer son portefeuille sur des métiers susceptibles de générer une croissance durable et d'améliorer ses marges. Cette stratégie, baptisée "Accelerate", privilégie désormais quatre piliers : les crèmes glacées haut de gamme (Häagen-Dazs), la cuisine mexicaine (Old El Paso), les barres Nature Valley et l'alimentation animale.

Après cette transaction, pour laquelle General Mills a été conseillé par Goldman Sachs, le groupe aura remanié près d'un tiers de son portefeuille via des acquisitions et des cessions depuis l'exercice 2018.

La finalisation de l'accord est attendue d'ici à la fin de l'année.

A la Bourse de New York, l'action General Mills évoluait sans direction précise ( 0,1 %) mardi matin dans les premiers échanges, dans la foulée de ces annonces.

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