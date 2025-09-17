General Mills maintient ses objectifs annuels, affaiblissement de la demande en Amérique du Nord

Des boîtes de Cheerios, propriété de General Mills, sont visibles dans un magasin à Manhattan, New York

General Mills a annoncé mercredi maintenir ses objectifs annuels, malgré un recul de la demande en Amérique du Nord, tandis que les ventes du premier trimestre ont enregistré une baisse moins importante que prévu.

La société basée à Minneapolis a vu ses volumes trimestriels en Amérique du Nord reculer de 16 points de pourcentage sur un an. Le groupe s'attend désormais à ce que la croissance globale de la catégorie tombe soit inférieure à ses objectifs à long terme.

L'action du fabricant des céréales Cheerios chutait d'environ 2% en avant-Bourse à Wall Street. Depuis le début de l'année, le titre a perdu environ 22%.

Le groupe, également propriétaire de Pillsbury et Häagen-Dazs, a toutefois maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

General Mills s'attend à ce que le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année baisse de 10% à 15% et que les ventes nettes organiques s'établissent entre une baisse de 1% et une hausse de 1%.

Les ventes du premier trimestre ont reculé de 6,8% sur un an pour atteindre 4,52 milliards de dollars (3,82 milliards d'euros), tandis que les analystes tablaient sur une baisse de 6,9% à 4,51 milliards de dollars, selon les données LSEG.

Le chiffre d'affaires net du segment international a quant à lui augmenté de 6% au cours du trimestre clos le 24 août, avec une hausse des prix de 6 points de pourcentage.

