General Fusion s'introduit en bourse aux États-Unis par le biais d'une opération SPAC d'un milliard de dollars

La startup General Fusion, spécialisée dans l'énergie nucléaire, a annoncé jeudi qu'elle allait entrer en bourse aux États-Unis dans le cadre d'une transaction d'environ 1 milliard de dollars avec la société Spring Valley Acquisition Corp. III, alors que la demande d'énergie plus propre s'accroît.

L'opération comprend 105 millions de dollars provenant d'un investissement privé engagé et sursouscrit dans des actions publiques et environ 230 millions de dollars de liquidités de SVAC III détenues en fiducie, a déclaré General Fusion.

General Fusion a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la fusion soit finalisée d'ici le milieu de l'année 2026 et à ce qu'elle soit cotée sur le Nasdaq sous le symbole "GFUZ".

La société canadienne développe la fusion par cible magnétisée, une approche expérimentale visant à reproduire le processus qui alimente le soleil.

Contrairement à la fission nucléaire classique, la fusion n'a pas encore fait ses preuves dans des centrales électriques commercialement viables, et General Fusion n'a pas construit de réacteur commercial produisant de l'énergie nette.

L'entreprise espère construire une centrale électrique unique en son genre d'ici le milieu des années 2030.

La cotation intervient alors que l'énergie nucléaire connaît un regain d'intérêt aux États-Unis après des décennies de stagnation, sous l'effet de l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données d'intelligence artificielle et de l'électrification plus large de secteurs tels que les transports et l'industrie manufacturière.

Le produit de la transaction sera utilisé pour faire avancer le développement de son système de fusion à cible magnétisée, a indiqué l'entreprise.

"La demande d'énergie est massive (...) l'IA, les centres de données et les technologies existantes ne suffiront pas", a déclaré le directeur général Greg Twinney lors d'une interview accordée à Reuters.

L'entreprise travaille avec des clients potentiels "pour s'assurer que ce que nous construisons est quelque chose qu'ils peuvent utiliser, construire, financer et exploiter à l'avenir", a-t-il ajouté.

La société compte parmi ses pairs Bloom Energy BE.N , Oklo (soutenue par Sam Altman) OKLO.N , NuScale SMR.N , Centrus

LEU.N et Nano Nuclear Energy NNE.O , bien qu'aucune d'entre elles ne soit une entreprise de fusion pure.