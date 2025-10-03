 Aller au contenu principal
General Dynamics remporté un contrat de 1,25 milliard de dollars
information fournie par AOF 03/10/2025 à 14:19

(AOF) - Le groupe de défense General Dynamics, via sa division dédiée à l'information et à la technologie (General Dynamics Information Technology - GDIT), a remporté un contrat d'une valeur de 1,25 milliard de dollars afin de soutenir l'armée américaine en Europe et en Afrique. Attribué en septembre, ce contrat prévoit une période initiale de transition de cinq mois, suivie de sept années optionnelles, a précisé GDIT.

Dans le cadre du contrat Enterprise Mission Information Technology Services 2 (EMITS 2), GDIT fournira des services informatiques d'entreprise, de communication et de soutien au commandement de mission, au profit du quartier général de l'armée américaine en Europe et en Afrique, de ses organisations subordonnées, de l'OTAN ainsi que d'autres partenaires.

La semaine dernière, General Dynamics avait annoncé que GDIT avait décroché un contrat de modernisation d'entreprise d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, afin de soutenir le U.S. Strategic Command, ou STRATCOM (organisme militaire relevant du Pentagone, chargé notamment de la supervision de l'arsenal nucléaire des États-Unis).

Défense

GENL DYNAMICS CO
341,035 USD NYSE 0,00%
