General Dynamics obtient un contrat informatique de 1,25 milliard de dollars pour soutenir l'armée américaine en Europe et en Afrique
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 00:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité d'information et de technologie du géant de la défense General Dynamics a obtenu un contrat de 1,25 milliard de dollars pour soutenir l'armée américaine en Europe et en Afrique, a-t-il déclaré jeudi, une semaine après avoir annoncé un autre contrat de défense américain de 1,5 milliard de dollars.

Le contrat, attribué en septembre, couvre une période de base de cinq mois pour la transition et sept années d'option, a déclaré General Dynamics Information Technology (GDIT ).

Dans le cadre du contrat Enterprise Mission Information Technology Services 2 (EMITS 2), le GDIT fournira des services d'informatique d'entreprise, de communication et de soutien au commandement de mission aux quartiers généraux de l'armée américaine en Europe et en Afrique, aux organisations subordonnées, à l'Otan et à d'autres partenaires.

Cette annonce intervient une semaine après que le GDIT a déclaré avoir obtenu un contrat de modernisation d'entreprise d'une valeur de 1,5 milliard de dollars pour aider le commandement stratégique américain, ou STRATCOM, à réduire les coûts et à accroître l'efficacité, notamment en intégrant des technologies d'intelligence artificielle.

