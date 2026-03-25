Generac chute après un plan de réorganisation de ses segments d'activité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 mars - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques Generac Holdings GNRC.N ont baissé de près de 11 % à 186,32 $

** La société réorganisera ses segments nationaux et internationaux en divisions Residential et Commercial & Industrial (C&I), à compter du 31 mars

** Les changements seront reflétés dans le rapport sur les bénéfices du premier trimestre de l'exercice 2026 de GNRC

** La médiane des prévisions des 23 courtiers qui couvrent le titre est de 242 $ - données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, GNRC est en hausse de37,9 % depuis le début de l'année