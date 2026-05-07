Gen Digital prévoit des résultats annuels supérieurs aux estimations grâce à une forte demande en matière de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala

Le fournisseur de logiciels antivirus Gen Digital GEN.O a annoncé jeudides prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'exercice 2027 supérieures aux attentes de Wall Street, misant sur une forte demande alors que les consommateurs dépensent davantage pour protéger leurs activités en ligne.

La menace de piratages et de fuites de données alimentés par l'intelligence artificielle a incité les consommateurs à adopter une approche plus sérieuse pour protéger leur infrastructure numérique, ce qui profite à des entreprises telles que Gen, qui propose également des services comme la surveillance des usurpations d'identité et des outils de protection de la vie privée.

"Nous avons clairement constaté une augmentation du piratage, une complexité accrue de celui-ci, ainsi qu’une rapidité réelle, en temps réel, avec une véritable personnalisation", a déclaré le directeur général Vincent Pilette à Reuters.

Pilette a ajouté que l'inquiétude des consommateurs concernant la protection des données à l'ère de l'IA avait également stimulé la croissance de l'entreprise.

Gen Digital détient les marques d'antivirus bien connues Avast, Avira, AVG et Norton.

Elle prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,33 et 5,43 milliards de dollars, contre des estimations de 5,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société table sur un bénéfice ajusté annuel compris entre 2,85 et 2,95 dollars par action, tandis que les analystes s'attendent à 2,86 dollars par action.

Elle prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre compris entre 1,3 et 1,33 milliard de dollars, contre des estimations de 1,27 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est établi à 1,28 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,25 milliard de dollars.

Gen a annoncé un bénéfice trimestriel par action de 84 cents, soit plus du triple de celui de l'année dernière.