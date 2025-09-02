Gemini, soutenu par les jumeaux Winklevoss, vise une valorisation de 2,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'entreprise)

Gemini cherche à obtenir une évaluation allant jusqu'à 2,22 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré la bourse de crypto-monnaies mardi, alors que les plates-formes d'actifs numériques capitalisent sur l'appétit renouvelé des investisseurs pour les débuts sur les marchés publics.

La société new-yorkaise, fondée par les jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss en 2014, prévoit de vendre 16,67 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 19 dollars chacune, ce qui lui permettrait de lever jusqu'à 317 millions de dollars en haut de la fourchette.

La demande d'introduction en bourse intervient alors que l'activité d'introduction en bourse aux États-Unis connaît une forte résurgence, alimentée par des conditions de marché robustes et des performances impressionnantes lors du premier jour de cotation, qui ont aiguisé l'appétit des investisseurs et encouragé davantage d'entreprises privées à s'introduire en bourse.

Les sociétés récemment introduites en bourse, notamment la banque numérique Chime Financial CHYM.O et la société de technologie spatiale Firefly Aerospace FLY.O , ont suscité une forte demande de la part des investisseurs lors de leur première journée de cotation.

La cotation de Gemini en ferait la troisième bourse d'actifs numériques cotée en bourse, après Bullish BLSH.N - qui a fait des débuts fracassants au début de l'année - et Coinbase

COIN.O , la plus grande bourse de crypto-monnaies cotée aux États-Unis.

Les actifs numériques ont fait des percées régulières dans la finance traditionnelle, les régulateurs américains ayant approuvé les ETF bitcoin au comptant l'année dernière et Coinbase ayant rejoint le S&P 500 plus tôt en 2025.

Les frères Winklevoss se sont fait connaître après avoir réglé en 2008 un différend juridique avec Facebook META.O et son directeur général Mark Zuckerberg.

Les deux frères, surnommés les "jumeaux du bitcoin", ont gagné ce surnom après avoir investi une partie de leur règlement avec Facebook dans le bitcoin, ce qui a fait d'eux les premiers milliardaires en crypto-monnaies au monde.

Gemini prévoit de s'inscrire sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "GEMI"

Goldman Sachs et Citigroup sont les chefs de file de l'opération.