Gemini, l'entreprise des jumeaux Winklevoss, obtient une licence américaine pour les marchés prédictifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des actions et du contexte à partir du paragraphe 2)

Gemini, la plateforme cryptographique fondée par les jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss, a déclaré mercredi qu'elle avait reçu une licence de la Commodity Futures Trading Commission pour offrir des marchés de prédiction aux clients américains.

Les actions de la société new-yorkaise ont bondi de 23,6 % dans les échanges prolongés.

"Les marchés prédictifs ont le potentiel d'être aussi importants, voire plus importants, que les marchés de capitaux traditionnels", a déclaré Cameron Winklevoss, président de Gemini.

Les clients de Gemini aux États-Unis pourront bientôt participer aux marchés prédictifs sur l'interface web, tandis que la transaction de contrats d'événements par le biais de l'application mobile sera disponible plus tard.