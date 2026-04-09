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Gemini bondit après des informations indiquant que des acheteurs lorgnent sur des parties de l'entreprise
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 19:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions de Gemini GEMI.O , la plateforme d'échange de crypto-monnaies fondée par Cameron et Tyler Winklevoss, ont bondi de 15 %, et affichaient une hausse de 8 % à 4,85 $ ** Des acheteurs potentiels évaluent une acquisition de parties de Gemini, rapporte CoinDesk , citant une personne ayant une connaissance directe de l'affaire

** Ils sont intéressés par l'achat de leurs opérations de GEMI en Europe et au Royaume-Uni, aujourd'hui fermées, afin d'obtenir des licences réglementaires dans ces juridictions, et ne sont pas intéressés par une acquisition complète, a ajouté le rapport ** En février, GEMI a annoncé qu'elle mettrait fin à la plupart de ses activités internationales afin d'accélérer son retour à la rentabilité ** Plus tard dans le mois, GEMI a remanié sa direction générale , en se séparant de son directeur des opérations, de son directeur financier et de son directeur juridique

** 3 courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 6 à "conserver" et 1 à "vendre fortement"; le prix cible médian est de 8,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, GEMI a perdu 54,8% depuis le début de l'année

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