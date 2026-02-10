 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gecina vise un résultat récurrent net part du Groupe par action en hausse de 0,2 % à 1,0 %, entre 6,70-6,75 EUR en 2026
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 18:33

Les valeurs du portefeuille progressent de 2,3 % depuis fin 2024 à périmètre constant (hors évolution du taux des droits de mutation au premier semestre 2025), portant la valeur totale du portefeuille à 17,6 MdsEUR.

L'ANR EPRA (NTA) est en hausse de 1,3 EUR par action depuis le 31 décembre 2024, pour atteindre 144,1 EUR, sous l'effet notamment de la croissance des valeurs du portefeuille sur un an, à périmètre constant.

En 2026, le résultat récurrent net - part du Groupe par action (RRN/action) est attendu en hausse de 0,2 % à 1,0 %, entre 6,70-6,75 EUR.

"La croissance future des revenus locatifs donne de la visibilité sur la progression du RRN/action à moyen terme. Dans ce contexte, nous prévoyons une croissance graduelle du dividende de la société pour les années à venir (2026-2030)" indique le groupe.

Valeurs associées

GECINA
79,8000 EUR Euronext Paris +0,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank