Gecina vise un résultat récurrent net par action entre +0,2% et 1,0% en 2026
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 18:22

Gecina GFCP.PA a annoncé mardi anticiper un résultat récurrent net (RRN) par action compris entre 6,70 et 6,75 euros en 2026, en hausse de 0,2% à 1,0% par rapport à 2025, après des résultats annuels en croissance.

La foncière française a fait état d'un résultat récurrent net par action de 6,68 euros sur l'exercice clos en décembre dernier, conforme à son objectif.

Ses revenus locatifs bruts ont augmenté de 2,6% à périmètre courant en 2025, à 712,6 millions d'euros.

Le groupe propose par ailleurs un dividende de 5,50 euros par action pour l'exercice 2025 et dit dans un communiqué prévoir une croissance graduelle du dividende sur la période 2026-2030.

