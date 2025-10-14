Gecina réaffirme ses objectifs annuels

(AOF) - Gecina a confirmé sa prévision d'un résultat récurrent net part du groupe 2025 entre 6,65 euros et 6,70 euros par action, soit une croissance entre 3,6% à 4,4%. Sur les 9 premiers mois de l'année, le groupe immobilier a enregistré une hausse des revenus locatifs de 4% à 539 millions d'euros, portée par l'impact positif des livraisons récentes et une croissance organique de 3,7%. Cette dernière a été soutenue " par une réversion positive soutenue dans les zones centrales (+0,5%), ainsi que l'indexation (+2,9%) ". Le taux d'occupation a augmenté de 0,3 point sur un an, à 94.

Points clés

- Quatrième foncière européenne, 1ère foncière européenne de bureaux, 1er acteur intégré de résidences étudiantes et 1er parc résidentiel privé parisien ;

- Patrimoine de 17,1 Mds€, à 79 % dans les bureaux (dont 52 % à Paris), 17 % dans le résidentiel traditionnel ou étudiant et le reste dans les hôtels ;

- Loyers de 695 M€, apportés à hauteur de 82 % par les bureaux, puis le résidentiel ;

- Ambition : capitaliser sur la centralité et la rareté des actifs parisiens, la haute qualité servicielle adaptée à l'évolution des usages et l'expérience pionnière en innovation durable ;

- Capital ouvert (Ivanhoé Cambridge en détenant 15,1%, Predica 13,6 % et Norges Bank 9,3 %), Philippe Brassac présidant le conseil de 12 administrateurs, Beñat Ortega étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- enrichissement des offres « opérées » dans le résidentiel (appartement clés en main) et le bureau (Yourplace), délivrant une rentabilité surperformante ,

- économies de coûts dans les relations fournisseurs et les frais de structure,

- rotation du portefeuille via les cessions d’actifs matures, tel le projet du portefeuille de logements étudiants d’une part, le lancement de 3 grands projets livrables en 2027 (500 M€ d’investissements, 60 à 70 M€ de loyers annuels attendus),

- écosystème d’’innovation autour de la ville durable et des technologies immobilières (fonds dédiés, start-up, fournisseurs innovants...) avec plateforme de distribution ;

- Stratégie environnementale CANOP 2030 visant la neutralité carbone :

- 2024, vs 2019, : recul de 60 % des émissions carbone et de 31 % de la consommation d’énergie,

- via l’industrialisation des solutions bas-carbone, le recours aux énergies renouvelables et les rénovations du parc existant,

- totalité de la dette transformée en emprunts « verts » et rémunérations de long terme liées à la réduction de la facture énergétique des bâtiments ;

- Qualité du portefeuille de bureaux, à 85 % dans Paris (70 %), Neuilly, Levallois, Boulogne-Billancourt et Issy ;

- Impact positif de l’indexation des loyers sur l’inflation et réversion locative élevée (10 % sur les bureaux et 12 % sur les logements) ;

- Endettement maîtrisé, noté A–, avec un ratio de dette LTV abaissé à 32,7 %, un coût de la dette à 1,2 %, une couverture à 85 % de la dette jusqu’à fin 2030.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 142,8 €, donnée-clé à comparer au cours de Bourse, et du taux d’occupation des immeubles (94,3%), indicateur du marché immobilier ;

- Création de valeur après l’acquisition stratégique, pour 435 M€, de 32 200 mères carrés de bureaux et commerces situés près de la gare Saint-Lazare : investissements de 30 à 40 M€ et synergies à créer avec le 7 Madrid situé sur la même parcelle, d’où une création de valeur estimée à + 2 € par action ;

- Après une hausse de 3,3 % des revenus du 1er trimestre, objectif 2025 relevé d’une progression de 2,8 à 4,4 % du résultat net par action autour de 6,65 € ;

- Dividende 2024 en hausse à 5,45 €.