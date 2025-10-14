Gecina : husse de 4% des revenus locatifs au T3, objectifs annuels confirmés

Gecina GFCP.PA a fait état mardi d'une hausse de 4% de ses revenus locatifs au troisième trimestre, à 539 millions d'euros, la foncière française citant une croissance organique de 3,7% et une contribution positive des actifs livrés en 2024 et 2025.

Le groupe confirme également ses objectifs annuels, dont un résultat récurrent net part du groupe (RRNPG) attendu en hausse de 3,6% à 4,4%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)