CAC 40
8 072,82
-0,05%
Gecina : husse de 4% des revenus locatifs au T3, objectifs annuels confirmés
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 18:11

Gecina GFCP.PA a fait état mardi d'une hausse de 4% de ses revenus locatifs au troisième trimestre, à 539 millions d'euros, la foncière française citant une croissance organique de 3,7% et une contribution positive des actifs livrés en 2024 et 2025.

Le groupe confirme également ses objectifs annuels, dont un résultat récurrent net part du groupe (RRNPG) attendu en hausse de 3,6% à 4,4%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

GECINA
82,0500 EUR Euronext Paris -0,12%
