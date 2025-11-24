 Aller au contenu principal
Gecina : Barclays abandonne sa recommandation positive
information fournie par AOF 24/11/2025 à 15:53

(AOF) - Barclays a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Pondération en ligne et son objectif de cours de 110 euros à 81 euros sur Gecina . Le bureau d'études pense que la capacité de Gecina à générer une croissance des loyers à périmètre constant en 2026 sera limitée en raison d'une indexation moins favorable en France, de la fin des effets positifs liés aux indemnités de départ (surrender premiums) et de la prise en compte d'échéances de baux (notamment à Boulogne).

Le broker note par ailleurs l'absence de projet immobilier mené à terme avant la fin de l'année qui puisse contribuer au chiffre d'affaires. Pour la banque britannique, la croissance du chiffre d'affaires en 2026 dépendra fortement de la capacité de Gecina à se développer grâce à de nouvelles acquisitions. Elle table sur un bénéfice par action de 6,73 euros pour 2026, ce qui correspond au consensus Bloomberg de 6,75 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Quatrième foncière européenne, 1ère foncière européenne de bureaux, 1er acteur intégré de résidences étudiantes et 1er parc résidentiel privé parisien ;

- Patrimoine de 17,1 Mds€, à 79 % dans les bureaux (dont 52 % à Paris), 17 % dans le résidentiel traditionnel ou étudiant et le reste dans les hôtels ;

- Loyers de 695 M€, apportés à hauteur de 82 % par les bureaux, puis le résidentiel ;

- Ambition : capitaliser sur la centralité et la rareté des actifs parisiens, la haute qualité servicielle adaptée à l'évolution des usages et l'expérience pionnière en innovation durable ;

- Capital ouvert (Ivanhoé Cambridge en détenant 15,1%, Predica 13,6 % et Norges Bank 9,3 %), Philippe Brassac présidant le conseil de 12 administrateurs, Beñat Ortega étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- enrichissement des offres « opérées » dans le résidentiel (appartement clés en main) et le bureau (Yourplace), délivrant une rentabilité surperformante ,

- économies de coûts dans les relations fournisseurs et les frais de structure,

- rotation du portefeuille via les cessions d’actifs matures, tel le projet du portefeuille de logements étudiants d’une part, le lancement de 3 grands projets livrables en 2027 (500 M€ d’investissements, 60 à 70 M€ de loyers annuels attendus),

- écosystème d’’innovation autour de la ville durable et des technologies immobilières (fonds dédiés, start-up, fournisseurs innovants...) avec plateforme de distribution ;

- Stratégie environnementale CANOP 2030 visant la neutralité carbone :

- 2024, vs 2019, : recul de 60 % des émissions carbone et de 31 % de la consommation d’énergie,

- via l’industrialisation des solutions bas-carbone, le recours aux énergies renouvelables et les rénovations du parc existant,

- totalité de la dette transformée en emprunts « verts » et rémunérations de long terme liées à la réduction de la facture énergétique des bâtiments ;

- Qualité du portefeuille de bureaux, à 85 % dans Paris (70 %), Neuilly, Levallois, Boulogne-Billancourt et Issy ;

- Impact positif de l’indexation des loyers sur l’inflation et réversion locative élevée (10 % sur les bureaux et 12 % sur les logements) ;

- Endettement maîtrisé, noté A–, avec un ratio de dette LTV abaissé à 32,7 %, un coût de la dette à 1,2 %, une couverture à 85 % de la dette jusqu’à fin 2030.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 142,8 €, donnée-clé à comparer au cours de Bourse, et du taux d’occupation des immeubles (94,3%), indicateur du marché immobilier ;

- Création de valeur après l’acquisition stratégique, pour 435 M€, de 32 200 mères carrés de bureaux et commerces situés près de la gare Saint-Lazare : investissements de 30 à 40 M€ et synergies à créer avec le 7 Madrid situé sur la même parcelle, d’où une création de valeur estimée à + 2 € par action ;

- Après une hausse de 3,3 % des revenus du 1er trimestre, objectif 2025 relevé d’une progression de 2,8 à 4,4 % du résultat net par action autour de 6,65 € ;

- Dividende 2024 en hausse à 5,45 €.

Valeurs associées

GECINA
77,9000 EUR Euronext Paris -1,14%
