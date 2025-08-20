 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Geberit: tassement de la marge d'EBITDA au 1er semestre
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 08:52

(Zonebourse.com) - Geberit dévoile un BPA en repli de 2,7% à 10,28 francs suisses (+1% hors coûts exceptionnels) au titre des six premiers mois de 2025, ainsi qu'un EBITDA de 514 millions de francs, soit une marge en retrait de 70 points de base à 30,9%.

Le fournisseur suisse d'équipements sanitaires explique cette dégradation de marge essentiellement par des coûts exceptionnels, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 1,7% à plus de 1,66 milliard (+3,9% hors effets de changes).

'Ceci a été tiré par une forte progression des volumes résultant d'une évolution toujours très satisfaisante des produits nouvellement introduits et d'une croissance dans la plupart des pays européens et régions', précise Geberit.

Jugeant que 'l'impact des droits de douane américains n'est pas significatif', la direction table sur une marge d'EBITDA de l'ordre de 29% et sur une croissance de ses ventes d'environ 4% en monnaies locales pour l'ensemble de 2025.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

