Geberit: tassement de la marge d'EBITDA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 08:52









(Zonebourse.com) - Geberit dévoile un BPA en repli de 2,7% à 10,28 francs suisses (+1% hors coûts exceptionnels) au titre des six premiers mois de 2025, ainsi qu'un EBITDA de 514 millions de francs, soit une marge en retrait de 70 points de base à 30,9%.



Le fournisseur suisse d'équipements sanitaires explique cette dégradation de marge essentiellement par des coûts exceptionnels, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 1,7% à plus de 1,66 milliard (+3,9% hors effets de changes).



'Ceci a été tiré par une forte progression des volumes résultant d'une évolution toujours très satisfaisante des produits nouvellement introduits et d'une croissance dans la plupart des pays européens et régions', précise Geberit.



Jugeant que 'l'impact des droits de douane américains n'est pas significatif', la direction table sur une marge d'EBITDA de l'ordre de 29% et sur une croissance de ses ventes d'environ 4% en monnaies locales pour l'ensemble de 2025.





