Geberit: tassement de la marge d'EBITDA au 1er semestre
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 08:52
Le fournisseur suisse d'équipements sanitaires explique cette dégradation de marge essentiellement par des coûts exceptionnels, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 1,7% à plus de 1,66 milliard (+3,9% hors effets de changes).
'Ceci a été tiré par une forte progression des volumes résultant d'une évolution toujours très satisfaisante des produits nouvellement introduits et d'une croissance dans la plupart des pays européens et régions', précise Geberit.
Jugeant que 'l'impact des droits de douane américains n'est pas significatif', la direction table sur une marge d'EBITDA de l'ordre de 29% et sur une croissance de ses ventes d'environ 4% en monnaies locales pour l'ensemble de 2025.
