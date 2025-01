GE Vernova: valide AIR2WATER contre les pénuries d'eau information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir achevé la vérification indépendante du projet AIR2WATER de la DARPA.



Ce programme de quatre ans visait à révolutionner l'extraction d'eau atmosphérique (AWE) pour répondre aux besoins en eau dans les régions arides, souvent desservies par des convois logistiques coûteux.



La technologie AIR2WATER permet de capturer l'humidité de l'air et de produire de l'eau potable en continu.



Testé avec succès dans diverses conditions environnementales, ce système modulaire est prêt à être déployé à grande échelle via AirJoule LLC, une coentreprise avec AirJoule Technologies.



Les applications incluent des usages militaires, humanitaires, et industriels, offrant une solution innovante à la pénurie mondiale d'eau.





