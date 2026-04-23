GE Vernova va fournir 71,5 MW d'éoliennes terrestres à BBWind et Greenvolt Power
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 16:35
Ces accords représentent une nouvelle étape dans la collaboration de GE Vernova avec BBWind, un développeur basé à Münster et spécialisé dans les projets éoliens communautaires régionaux.
La division Éolien de GE Vernova dispose d'une solide infrastructure de production en Allemagne, avec notamment son usine de 70 000 mètres carrés à Salzbergen.
L'Allemagne, qui a installé environ 4,6 GW d'éolien terrestre en 2025, s'est fixé pour objectif national de produire 80 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030.
Le segment éolien de GE Vernova compte environ 59 000 turbines installées et une capacité installée de plus de 120 GW à travers le monde.
Gilan Sabatier, directeur commercial de GE Vernova pour l'éolien terrestre et les marchés internationaux, a déclaré : " Ces commandes, d'une capacité de plus de 70 MW, témoignent de la confiance que nos clients accordent à nos turbines robustes pour fournir une énergie renouvelable et fiable. Grâce à notre site de production à Salzbourg, nous sommes idéalement placés pour soutenir les objectifs ambitieux de l'Allemagne en matière d'énergie éolienne grâce à une technologie produite localement. "
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