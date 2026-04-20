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GE Vernova va fournir 15 éoliennes pour le parc de Santa Maria de las Fuentes en Espagne
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 16:07

GE Vernova a annoncé la signature d'un accord avec Renovalia portant sur la fourniture de 15 éoliennes de 6,1 MW pour alimenter le parc éolien de Santa Maria de las Fuentes en Espagne.

L'Espagne s'est fixé pour objectif d'installer 62 GW de capacité éolienne d'ici 2030, conformément à son plan visant à produire plus de 80 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici la fin de la décennie.


GE Vernova est fortement implantée en Espagne, contribuant à hauteur d'environ 6 GW à la capacité éolienne du pays.


L'entreprise dispose également d'un important réseau de production dans la région, avec des sites à Tolède, Ponferrada et Castellon, ainsi qu'un centre en ingénierie à Barcelone.


Gilan Sabatier, directeur commercial de GE Vernova pour l'éolien terrestre sur les marchés internationaux, a déclaré : " Nos turbines robustes sont parfaitement adaptées aux conditions de vent rencontrées en Espagne, offrant la fiabilité et les performances nécessaires à nos clients pour répondre à la demande énergétique croissante, renforcer leur sécurité énergétique et atteindre leurs objectifs ambitieux de décarbonation. "

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