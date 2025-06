GE Vernova: va fournir 12 turbines éoliennes au Kosovo information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 14:57









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que son unité éolienne terrestre fournira, installera et mettra en service 12 turbines 6,1 MW-158m destinées aux parcs éoliens Zatriq I & II de Çalık Renewables, au Kosovo.



Le contrat, signé au premier trimestre 2025, s'inscrit dans la stratégie du pays d'accroître significativement sa production d'énergie renouvelable d'ici 2030.



Les premières livraisons sont prévues fin 2025, pour une mise en service complète au second semestre 2026. Une fois opérationnel, le projet alimentera environ 32 000 foyers en électricité.



Cette collaboration marque l'entrée de Çalık Renewables sur le marché européen en dehors de la Turquie. ' Ce projet reflète notre engagement à long terme pour la durabilité ', a déclaré Emre Erdogan, directeur général de Çalık Renewables.



GE Vernova souligne de son côté la diversification de son partenariat historique avec le groupe, jusqu'ici centré sur les turbines à gaz.







