GE Vernova: va collaborer sur un site nucléaire de TVA information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 15:32









(CercleFinance.com) - La Tennessee Valley Authority (TVA) a annoncé qu'elle travaillera avec Bechtel et Sargent & Lundy ainsi qu'avec GE Hitachi (GEH) pour soutenir la planification et l'évaluation initiales du premier petit réacteur modulaire (SMR) sur le site nucléaire de Clinch River à Oak Ridge, au Tennessee.



Les entrepreneurs travailleront avec GEH et TVA en tant qu'équipe de projet hautement intégrée pour planifier, concevoir et éventuellement acquérir, construire et mettre en service l'unité 1 de Clinch River.



' TVA est en train de constituer une équipe de projet hautement qualifiée et expérimentée pour ouvrir la voie au déploiement du BWRX-300 à Clinch River ', a déclaré Sean Sexstone, vice-président directeur, Advanced Nuclear, GE Hitachi Nuclear Energy.



' Ensemble, nous apportons des décennies d'expertise dans l'industrie nucléaire et les grands projets, et nous sommes ravis de collaborer pour soutenir la mission de TVA qui consiste à répondre à la demande croissante d'énergie fiable et sûre. '





