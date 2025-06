GE Vernova: travaille sur la sécurité énergétique au Japon information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce, en collaboration avec le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), le lancement d'un groupe de travail inédit consacré à la sécurité énergétique et à la résilience des chaînes d'approvisionnement.



Le groupe de travail visera à renforcer la coopération dans des domaines clés tels que l'éolien, les turbines à gaz innovantes utilisant hydrogène, ammoniac et technologies de capture du carbone, ainsi que l'électrification et le nucléaire. Il facilitera également des partenariats industriels entre GE Vernova et des entreprises japonaises.



Dans ce cadre, GE Vernova a signé deux protocoles d'accord : avec Eurus Energy pour le déploiement d'éoliennes terrestres destinées à alimenter des centres de données à Hokkaido, et avec Mitsubishi Electric pour la fourniture de composants pour ses projets HVDC de modernisation des réseaux.





