GE Vernova: teste la combustion 100% ammoniac avec IHI Corp. information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 10:36









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir finalisé la construction d'une nouvelle installation de test de combustion à grande échelle (LCT) sur son site d'Aioi, au Japon, aux côté de IHI Corporation.



Cette plateforme est conçue pour tester des systèmes de combustion avancés dans les conditions réelles d'exploitation des turbines à gaz F-class de GE Vernova, incluant pression, température, et débits d'air et de carburant.



Dans le cadre d'un accord de développement conjoint signé en 2024, IHI Corporation et GE Vernova poursuivent ainsi le développement d'une nouvelle chambre de combustion pour turbine à gaz.



L'objectif est de permettre aux turbines à gaz de classe F de GE Vernova de brûler jusqu'à 100 % d'ammoniac d'ici 2030.IHI ambitionne d'atteindre une combustion 100 % à l'ammoniac d'ici 2030, avec des tests grandeur nature dès l'été 2025.



Le projet capitalise sur les expertises respectives des deux partenaires et marque une étape vers l'industrialisation de solutions de production d'électricité décarbonée fondées sur l'ammoniac.





