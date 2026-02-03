GE Vernova signe un accord avec Xcel Energy, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N augmentent de 3,1 % à 778,7 dollars

** Co et le fournisseur d'énergie américain Xcel Energy

XEL.O ont annoncé un accord d'alliance stratégique (SAA) afin d'approfondir leur partenariat et de faire progresser les objectifs d'énergie fiable, abordable et durable

** GEV déclare avoir obtenu l'engagement de Xcel d'acheter cinq turbines à gaz de classe F et de réserver plusieurs gigawatts de sa technologie éolienne fabriquée aux États-Unis dans le cadre des premières étapes de l'accord

** Les actions de XEL ont augmenté de 1,9 % à 75,9 dollars

** L'accord est légèrement positif pour GEV, soulignant la forte demande pour ses turbines à gaz et éoliennes et suggérant que les tendances fortes en matière d'énergie et d'électrification pourraient soutenir de nouvelles augmentations de prix et une hausse de ses perspectives de marge pour 2028 - RBC Capital Markets

** Co affirme que l'accord est conçu pour soutenir les projets de production et de réseau de Xcel jusque dans les années 2030

** En 2025, GEV et XEL ont augmenté respectivement de 92,8 % et de 10,4 %