GE Vernova: remporte le projet Ostwind 4 en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce, en consortium avec Drydocks World, avoir remporté le projet Ostwind 4, attribué par 50Hertz, un opérateur de réseau allemand.



Ce projet, premier du genre dans la mer Baltique allemande, consiste à concevoir, construire et mettre en service un système de transmission électrique en courant continu haute tension (HVDC) de 2 GW pour relier un parc éolien offshore au réseau allemand.



Prévu pour fin 2031, ce projet utilisera une technologie avancée à 525 kV pour minimiser les pertes d'énergie sur de longues distances.



GE Vernova fournira des convertisseurs, transformateurs haute tension, équipements GIS, et supervisera les travaux de génie civil.



Ce projet s'inscrit dans la transition énergétique de l'Allemagne, visant 80 % d'électricité renouvelable d'ici 2030 et zéro émission nette d'ici 2045.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.