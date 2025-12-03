 Aller au contenu principal
GE Vernova reçoit un soutien fédéral pour accélérer le déploiement de son SMR
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 12:38

GE Vernova Hitachi Nuclear Energy annonce l'octroi par le Département américain de l'Énergie (DOE) d'une subvention de 400 millions de dollars, destinée à la Tennessee Valley Authority (TVA, entreprise publique américaine) pour accélérer le déploiement du réacteur nucléaire modulaire de petite taille (Small Modular Reactor, SMR) BWRX-300.

La mise en service commerciale du premier exemplaire, prévu sur le site de Clinch River au début des années 2030, en ferait le premier SMR opérationnel aux États-Unis.

Scott Strazik, directeur général de GE Vernova, souligne que 'le BWRX-300 est la seule technologie SMR commerciale actuellement en construction dans le monde occidental', saluant l'appui du DOE pour renforcer la sécurité énergétique du pays.

TVA a conduit un consortium de partenaires industriels et énergétiques pour obtenir ce financement dans le cadre du programme Generation III+ du DOE, témoignant de la confiance du secteur dans cette technologie et dans son potentiel pour consolider la chaîne d'approvisionnement nucléaire américaine.

En mai, TVA a déposé auprès de la Commission de réglementation nucléaire (NRC) une demande de permis de construire pour le premier BWRX-300 sur le site d'Oak Ridge, actuellement en cours d'examen.

Valeurs associées

GE VERNOVA
601,130 USD NYSE +4,17%
