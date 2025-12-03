GE Vernova reçoit un soutien fédéral pour accélérer le déploiement de son SMR
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 12:38
La mise en service commerciale du premier exemplaire, prévu sur le site de Clinch River au début des années 2030, en ferait le premier SMR opérationnel aux États-Unis.
Scott Strazik, directeur général de GE Vernova, souligne que 'le BWRX-300 est la seule technologie SMR commerciale actuellement en construction dans le monde occidental', saluant l'appui du DOE pour renforcer la sécurité énergétique du pays.
TVA a conduit un consortium de partenaires industriels et énergétiques pour obtenir ce financement dans le cadre du programme Generation III+ du DOE, témoignant de la confiance du secteur dans cette technologie et dans son potentiel pour consolider la chaîne d'approvisionnement nucléaire américaine.
En mai, TVA a déposé auprès de la Commission de réglementation nucléaire (NRC) une demande de permis de construire pour le premier BWRX-300 sur le site d'Oak Ridge, actuellement en cours d'examen.
