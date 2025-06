GE Vernova: prolonge la vie des éoliennes avec 'Repower' information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 11:17









(CercleFinance.com) - GE Vernova présente son programme 'Repower' dont le but est de moderniser les éoliennes vieillissantes.



En effet, face au vieillissement du parc éolien américain, qui dépasse 150 GW installés en 2024, le programme Repower permet de remplacer les composants majeurs — pales, multiplicateurs, rotors et générateurs — sans démonter les structures existantes.



Selon Uzair Memon, directeur commercial de GE Vernova Onshore Wind, cette solution rapide et rentable vise à injecter davantage d'électricité sur le réseau tout en s'appuyant sur les infrastructures déjà en place.



GE Vernova répond ainsi à une double exigence : prolonger la durée de vie des actifs éoliens et répondre à la montée en puissance de la demande électrique mondiale.





