GE Vernova: projet de maintenance réussi à Riyad

(CercleFinance.com) - GE Vernova et Saudi Electricity Company annoncent avoir terminé le premier projet de maintenance de turbines à gaz dirigé par l'Arabie saoudite.



Les ingénieurs et spécialistes saoudiens de GE Vernova ont dirigé le premier arrêt d'une turbine à gaz d'une centrale électrique à Riyad.



'Cette tâche complexe nécessite un personnel qualifié doté d'une formation approfondie et d'une expérience pratique, y compris des certifications et des accréditations spéciales' indique le groupe.



'Le 8ième La centrale électrique de Riyad est une installation stratégique qui joue un rôle crucial pour répondre à la demande croissante d'électricité de la capitale. Avec une capacité de production supérieure à 1 700 mégawatts, il améliore considérablement la stabilité du réseau électrique à Riyad et dans ses environs' explique la direction de GE Vernova.



'Cette réalisation démontre les capacités des ingénieurs saoudiens à gérer des projets énergétiques complexes. Notre collaboration continue avec la SEC fera progresser la transformation énergétique du Royaume et cultivera les compétences nationales' a déclaré Hisham Al Bahkali, président de GE Vernova, Arabie saoudite.





