GE Vernova lance le portefeuille GRiDEA de Grid Solutions

(AOF) - GE Vernova a annoncé le lancement du portefeuille GRiDEA de Grid Solutions, une suite complète de solutions innovantes visant "à décarboner le réseau électrique et à soutenir la transition vers un avenir énergétique plus durable". Le nouveau portefeuille a été dévoilé au CIGRE à Paris, le principal événement mondial sur les systèmes électriques, où GE Vernova présente sa technologie d'électrification avancée.

Au cœur du portefeuille GRiDEA se trouvent des produits haute tension sans SF6, notamment g³, l'une des technologies alternatives de l'entreprise au SF6, permettant une réduction de 99% en équivalent CO2 de la contribution du gaz au réchauffement climatique par rapport aux équipements SF6 traditionnels.

Grid Solutions propose une large gamme d'appareillages sans SF6 jusqu'à 420 kV.

