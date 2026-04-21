GE Vernova investit dans un programme de formation dans le secteur de l'énergie en Pologne
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 16:50
La Fondation GE Vernova a annoncé l'octroi d'une subvention de 800 000 $ US à Assist International.
Assist International s'associera à l'Université des sciences et technologies de Wroclaw pour créer un nouveau programme de formation technique à Wroclaw, en Pologne.
Ce programme vise à renforcer les compétences dans le domaine des systèmes énergétiques distribués et de l'intégration au réseau.
Cette subvention permettra la création d'un laboratoire de formation équipé de technologies modernes, ainsi que le développement d'un cursus structuré en trois niveaux (initiation, intermédiaire et avancé).
Le programme offrira une formation technique pratique aux élèves des filières professionnelles et techniques, aux étudiants en ingénierie et aux techniciens.
" Ce programme de développement des compétences et de la main-d'oeuvre met l'accent sur la formation pratique et les opportunités éducatives qui contribueront à façonner l'avenir de l'énergie en Europe et au-delà. " a déclaré Kristin Carvell, présidente de la Fondation GE Vernova et directrice de la communication de GE Vernova.
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