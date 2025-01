GE Vernova:investit 20 M$ pour la réparation des turbines HA information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que la société investira 20 millions de dollars -avec le soutien de l'Economic Development Board de Singapour- pour développer des technologies de réparation avancées pour ses turbines à gaz HA au sein de son Advanced Manufacturing Repair Technology Center à Singapour.



Cet investissement s'inscrit dans un engagement de 60 millions de dollars annoncé en 2019 pour positionner ce centre comme un leader mondial dans les réparations et innovations en génération d'énergie.



GE précise qu'actuellement, plus d'un tiers des turbines HA sont situées, ou en commande, en Asie, où la demande énergétique croît rapidement.



Les turbines HA, capables de fonctionner avec jusqu'à 50 % d'hydrogène, devraient atteindre 100 % d'ici une décennie, soutenant la décarbonation.



Selon Ramesh Singaram, président et p.d.-g. Asie chez GE Vernova Gas Power, cet investissement renforcera les délais et capacités de réparation, répondant aux besoins énergétiques croissants de la région.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.