GE Vernova gagne sur l'accord de vente de l'unité Proficy à TPG pour 600 millions de dollars

11 septembre - ** Les actions du fabricant américain d'équipements électriques GE Vernova GEV.N augmentent de 1,1 % à 651 $ dans les échanges avant bourse

** La société vendra son activité de logiciels industriels Proficy à la société de gestion d'actifs TPG pour 600 millions de dollars dans le cadre de mesures de réduction des coûts

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026

** À l'issue de la transaction, TPG détiendra et contrôlera l'entreprise et GEV conservera un siège d'observateur au conseil d'administration

** GEV s'attend à recevoir des produits de vente supplémentaires à l'avenir en fonction de divers résultats et conditions

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 95,6 % depuis le début de l'année