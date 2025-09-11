 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GE Vernova gagne sur l'accord de vente de l'unité Proficy à TPG pour 600 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du fabricant américain d'équipements électriques GE Vernova GEV.N augmentent de 1,1 % à 651 $ dans les échanges avant bourse

** La société vendra son activité de logiciels industriels Proficy à la société de gestion d'actifs TPG pour 600 millions de dollars dans le cadre de mesures de réduction des coûts

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026

** À l'issue de la transaction, TPG détiendra et contrôlera l'entreprise et GEV conservera un siège d'observateur au conseil d'administration

** GEV s'attend à recevoir des produits de vente supplémentaires à l'avenir en fonction de divers résultats et conditions

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 95,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GE VERNOVA
643,450 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

