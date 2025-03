GE Vernova fournira 109 éoliennes à RWE au Texas

(AOF) - Multinationale spécialisée dans l'énergie, GE Vernova a conclu un accord avec RWE pour fournir 109 de ses éoliennes terrestres de 2,8 MW-127m afin d'alimenter le parc éolien Honey Mesquite dans le comté de Glasscock, au Texas, et de réalimenter le parc éolien Forest Creek près de Big Spring, au Texas. Les livraisons des éoliennes pour les deux projets devraient commencer plus tard dans l'année. Ces projets porteront à plus de 1 gigawatt (GW) la capacité éolienne reconstruite et réalimentée de RWE aux États-Unis.

RWE estime que les parcs éoliens soutiendront des centaines d'emplois à temps plein pendant les périodes de pointe de la construction et produiront suffisamment d'électricité pour alimenter l'équivalent de plus de 85 000 foyers et entreprises par an au Texas.

Les projets soutiennent également plusieurs centaines d'emplois à long terme dans le domaine de la fabrication de pointe sur le site de GE Vernova à Pensacola en Floride, qui fournira l'équipement utilisé dans les parcs éoliens.