GE Vernova et Seatrium décrochent un contrat en Allemagne
information fournie par AOF 12/12/2025 à 14:46

(AOF) - GE Vernova et Seatrium, via leur consortium, ont décroché un contrat par TenneT (gestionnaire de réseau électrique en Allemagne) pour la livraison d'une partie majeure de BalWin5, une nouvelle connexion au réseau électrique en courant continu haute tension en mer de 2,2 gigawatts (GW). Ce raccordement est conçu pour transmettre l'électricité produite par les parcs éoliens offshore situés dans la mer du Nord allemande vers le réseau de transport terrestre en Allemagne.

Une fois opérationnel, BalWin5 devrait fournir suffisamment d'électricité renouvelable pour alimenter environ 2,75 millions de foyers.

Ce contrat est le quatrième projet attribué au consortium GE Vernova-Seatrium dans le cadre de l'accord-cadre de coopération sur cinq ans signé avec TenneT et annoncé en mars 2023.

Chaque projet du programme BalWin est construit pour acheminer des volumes importants d'énergie renouvelable dans le système électrique allemand, dans le cadre de l'expansion plus large de l'éolien offshore du pays.

Valeurs associées

GE VERNOVA
704,320 USD NYSE 0,00%
