GE Vernova: entrée en service de la centrale Bushy Park CT information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que la centrale Bushy Park Combustion Turbine (Bushy Park CT) de Dominion Energy a débuté son exploitation commerciale le 1er novembre 2024 en Caroline du Sud.



Ce site de 52 MW est le premier au monde à utiliser la solution LM6000VELOX de GE Vernova, conçue pour réduire les délais et coûts d'installation des turbines à gaz LM6000.



Deux autres unités sont en construction pour Dominion Energy à Parr.



Ces installations, remplaçant d'anciennes unités de pointe, assurent une production flexible et compatible avec l'énergie solaire.





