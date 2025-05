GE Vernova: construction du premier PRM en Ontario information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 12:55









(CercleFinance.com) - GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) a annoncé le début de la construction du premier petit réacteur modulaire (PRM) BWRX-300 en Ontario. Cette construction a été approuvée par la province de l'Ontario et par Ontario Power Generation (OPG).



Le groupe va débuter la construction du premier des quatre BWRX-300 prévus sur le site d'OPG à Darlington. L'achèvement de la première unité est prévu d'ici la fin de la décennie.



Les premiers travaux de préparation de l'emplacement à Darlington sont terminés et, en avril, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a accordé à OPG un permis pour construire la première tranche.



' On s'attend à ce que la chaîne d'approvisionnement de l'Ontario contribue de façon importante à ce projet, ce qui entraînera des avantages économiques considérables pour la province, notamment la création de milliers d'emplois dans les secteurs de la fabrication, de la construction et de l'exploitation' a déclaré Lisa McBride, leader nationale de GVH au Canada.





Valeurs associées GE VERNOVA 394,390 USD NYSE -3,05% GE VERNOVA RG-WI 140,110 USD NYSE -2,04%