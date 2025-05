GE Vernova: commande de 5 turbines à gaz en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 11:36









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir reçu une commande de cinq turbines à gaz 7H-Class pour le projet d'extension de la centrale de Qurayyah, en Arabie saoudite, attribué par Técnicas Reunidas et Orascom Construction.



Ce projet de 3 GW en cycle combiné, prêt pour l'intégration d'une unité de captage de CO₂, s'inscrit dans l'objectif du Royaume de produire 50 % de son électricité à partir du gaz d'ici 2030.



Le contrat EPC a été signé par un consortium 50/50 TR-Orascom. La centrale alimentera un contrat d'achat d'électricité signé en février 2025 par Hajr Two Electricity Co., détenue par ACWA Power, Saudi Electricity Company et Haji Abdullah Alireza & Co.





