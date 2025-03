GE Vernova: augmente la production de la centrale McCartney information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 12:47









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé avoir signé un contrat avec la compagnie de Springfield City Utilities, dans le Missouri (CU).



Le contrat porte sur trois unités de turbines à gaz qui vont permettre d'augmenter la capacité de production d'électricité de la centrale McCartney située à Springfield, dans le comté de Greene dans le Missouri.



Les trois unités de GE Vernova devraient injecter 150 MW supplémentaires de capacité avec les nouveaux ensembles de turbines à gaz afin d'assurer la stabilité du réseau avec un rendement élevé. L'usine devrait entrer en service en 2027.



' Avec l'augmentation de la demande de production d'électricité stimulée par les besoins croissants d'électrification et l'augmentation du nombre d'énergies renouvelables mises en ligne chaque jour, les opérateurs et les municipalités, comme City Utilities, doivent assurer la fiabilité du réseau avec un rendement élevé, tout en fournissant une énergie moins chère et plus rapide à leurs utilisateurs finaux ', a déclaré Dave Ross, DG de la région Gas Power Americas de GE Vernova.





