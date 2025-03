GE Vernova: achète l'activité pièces de turbines de Woodward information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir finalisé l'acquisition de l'activité de pièces de combustion pour turbines à gaz lourdes de Woodward, basée à Greenville (Caroline du Sud).



Selon GE Vernova, cette opération joue un rôle clé dans la stratégie de GE Vernova visant à investir dans l'industrie et l'emploi aux États-Unis, tout en renforçant sa chaîne d'approvisionnement nationale.



L'acquisition s'ajoute à un plan d'investissement de 160 millions de dollars et au recrutement de 650 employés à Greenville.



L'équipe intégrée sera dirigée par Shane Long, et les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.





Valeurs associées GE VERNOVA 315,91 USD NYSE -5,75% GE VERNOVA RG-WI 140,11 USD NYSE -2,04%