GE Vernova: accord-cadre stratégique avec AWS information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir signé 'un accord-cadre stratégique' avec Amazon Web Services (AWS) afin de soutenir l'expansion des centres de données d'AWS et collaborer sur la sécurité du réseau électrique, la fiabilité et la décarbonation des systèmes électriques.



GE Vernova fournira des solutions pour électrifier et décarboner les centres de données en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, notamment des sous-stations, des projets éoliens terrestres et des équipements de production d'énergie.



De son côté, AWS apportera ses services cloud pour accélérer la transformation numérique de GE Vernova, en intégrant l'intelligence artificielle et l'analytique.



Les détails financiers de l'accord ne sont pas divulgués.





