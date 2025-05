GE Vernova: accord avec ENEC autour des réacteurs modulaires information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - ENEC et GE Vernova Hitachi Nuclear Energy ont signé un protocole d'accord afin d'évaluer conjointement le déploiement international du réacteur modulaire BWRX-300.



Les deux entreprises élaboreront une feuille de route incluant sélection de sites, autorisations, investissements, commercialisation et chaîne d'approvisionnement.



Mohamed Al Hammadi, directeur général d'ENEC, s'est dit 'heureux de franchir une nouvelle étape avec GE Vernova Hitachi pour accélérer le déploiement de technologies nucléaires avancées'.



Maví Zingoni, directrice de GE Vernova Power, a souligné le rôle clé des SMR pour un avenir énergétique durable.



Le BWRX-300, conçu à Wilmington (Caroline du Nord), sera le premier SMR construit en Occident, avec des projets en cours au Canada et aux États-Unis.





