GE HealthCare mise sur l'IA pour réduire le délai diagnostic-traitement
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 15:51
Selon Ben Newton, directeur général d'Oncology Solutions, iRT permet de passer 'du diagnostic au traitement en quelques minutes, et non plus en jours'. Les premiers utilisateurs ont réduit le délai de planification de 7 jours à 7 minutes avec l'intégration RayStation.
GE HealthCare dévoile également une extension d'iRT dédiée aux théranostiques, soit une approche qui combine imagerie de précision (diagnostic) et traitements ciblés (thérapie). L'objectif est de gérer de manière intégrée les étapes complexes de ces traitements, de l'évaluation clinique au dosage médicamenteux.
Le groupe présentera aussi les évolutions de ses solutions MIM Maestro et iRT MR Direct lors du congrès ASTRO 2025 à San Francisco, confirmant son ambition d'améliorer la précision et l'efficacité des soins oncologiques.
