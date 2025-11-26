 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 074,82
+0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GE HealthCare lance Pristina Recon DL, nouvelle technologie dédiée à la mammographie
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 15:25

GE HealthCare annonce avoir reçu l'autorisation préalable de la FDA pour Pristina Recon DL, une technologie de reconstruction d'images 3D pour la mammographie basée sur l'apprentissage profond. Cette solution vise à produire des clichés plus nets, avec moins d'artéfacts et une meilleure visibilité des microcalcifications et masses, afin d'améliorer la précision diagnostique.

Intégrée au système Pristina Via, elle combine modèles de deep learning et reconstruction itérative sans augmenter la dose de rayonnement. GE HealthCare souligne des workflows accélérés, une fiabilité annoncée de 99% et une expérience patient améliorée, notamment via la compression assistée.

Les premiers retours d'études indiquent une préférence de 99,1% des radiologues pour la qualité d'image fournie par Pristina Recon DL par rapport aux reconstructions précédentes.

Des dirigeants du secteur, dont Jyoti Gupta (présidente et CEO Women's Health & X-ray) et Dr Howard Berger (CEO de RadNet), mettent en avant l'apport de cette technologie dans la détection précoce du cancer du sein et la confiance clinique.

Valeurs associées

GE HLTC TECH
80,6300 USD NASDAQ +0,84%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank