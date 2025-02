GE Healthcare : forte hausse du bénéfice par action ajusté au 4e trimestre

(AOF) - GE Healthcare est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats. Le fabricant d'équipements médicaux prévoit un bénéfice ajusté pour 2025 compris entre 4,61 et 4,75 dollars par action, contre un consensus de 4,66 dollars par action. Au quatrième trimestre, le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,45 dollar contre 1,18 dollar il y a un an. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% à 53 milliards de dollars, une croissance tirée par les divisions Advanced Visualization Solutions (AVS) et Pharmaceutical Diagnostics (PDx).

