GE HealthCare: extension d'indication pour Vizamyl information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce que la FDA a approuvé une mise à jour de l'étiquetage de son agent d'imagerie PET Vizamyl (flutémétamol F18), élargissant ses indications et autorisant l'analyse quantitative des examens.



Cette modification supprime plusieurs restrictions antérieures, notamment celle empêchant l'évaluation de la réponse aux thérapies anti-amyloïdes.



Vizamyl pourra désormais être utilisé pour suivre l'efficacité d'un traitement et évaluer la possibilité de l'interrompre.



L'ajout de la quantification permet une estimation plus objective de la charge amyloïde, renforçant la fiabilité diagnostique. L'étiquette révisée autorise également l'utilisation de Vizamyl dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer et pour identifier les patients éligibles à un traitement.







