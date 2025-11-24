 Aller au contenu principal
GE HealthCare dépose un dossier à la FDA pour Photonova Spectra
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 16:00

GE HealthCare fait part de la soumission d'un 510(k) à la FDA américaine pour obtenir son autorisation de Photonova Spectra, son nouveau système de tomodensitométrie par comptage de photons (PCCT) doté d'algorithmes avancés d'IA.

S'appuyant sur la conception innovante du détecteur à silicium profond de GE HealthCare, Photonova Spectra vise à améliorer la qualité d'image en réduisant la surcharge de signal et en améliorant la séparation d'énergie.

'Cela permet au système PCCT de GE Healthcare de distinguer clairement avec une précision remarquable différents matériaux tels que l'iode, le calcium et les graisses', précise le groupe de technologies médicales.

De plus, sa large couverture du détecteur et sa vitesse de rotation rapide (0,23 seconde) permettent une acquisition rapide et une imagerie sans mouvement - même dans des situations difficiles pour les patients.

