GE HealthCare dépose un dossier à la FDA pour Photonova Spectra
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 16:00
S'appuyant sur la conception innovante du détecteur à silicium profond de GE HealthCare, Photonova Spectra vise à améliorer la qualité d'image en réduisant la surcharge de signal et en améliorant la séparation d'énergie.
'Cela permet au système PCCT de GE Healthcare de distinguer clairement avec une précision remarquable différents matériaux tels que l'iode, le calcium et les graisses', précise le groupe de technologies médicales.
De plus, sa large couverture du détecteur et sa vitesse de rotation rapide (0,23 seconde) permettent une acquisition rapide et une imagerie sans mouvement - même dans des situations difficiles pour les patients.
Valeurs associées
|77,2200 USD
|NASDAQ
|+1,01%
A lire aussi
-
Le Hezbollah a porté en terre lundi son chef militaire Haitham Ali Tabatabai, tué la veille par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth, une attaque qui accentue encore la pression sur le Liban pour désarmer le mouvement pro-iranien. A l'appel de la formation chiite, ... Lire la suite
-
par Christina Amann et Rachel More Continental prévoit de supprimer jusqu'à 1.500 emplois supplémentaires dans sa division caoutchouc et plastique ContiTech, a fait savoir lundi une source du comité d'entreprise. Le groupe allemand avait déjà annoncé son intention ... Lire la suite
-
Kohl's Corp a annoncé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général, la chaîne de grands magasins en difficulté faisant appel à un vétéran de la vente au détail pour piloter son redressement. Le groupe avait limogé en mai son précédent dirigeant, ... Lire la suite
-
La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a annoncé lundi un programme d'économies qui va se traduire par la suppression de 900 postes d'ici 2029, du fait des bouleversements du marché des médias et de la réduction progressive de la redevance. Le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer