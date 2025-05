GE HealthCare: de nouvelles directives recommandent Cerianna information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 18:02









(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce que les directives cliniques de la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) recommandent désormais l'utilisation de la tomographie FES PET (soit une technique d'imagerie médicale basée sur la tomographie par émission de positons) pour le bilan systémique du cancer lobulaire du sein récidivant ou métastatique.



Son produit Cerianna (fluoroestradiol F18) est le seul agent pour réaliser un FES PET approuvé par la FDA pour détecter les métastases ER+, notamment lobulaires.



' Cette mise à jour donnera davantage de confiance aux oncologues pour utiliser l'imagerie Cerianna ', déclare Jit Saini, Chief Medical Officer de la division Pharmaceutical Diagnostics. ' Elle pourrait aussi faciliter une couverture plus large par les assurances. '









