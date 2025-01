GE Aerospace: a reçu une commande de 210 moteurs en Pologne information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 15:38









(CercleFinance.com) - GE Aerospace a reçu une commande de 210 moteurs T700 pour équiper les 96 hélicoptères Boeing AH-64E Apache Guardian des forces armées polonaises.



La commande de moteurs fait suite à un accord de coopération signé en août 2024 entre GE Aerospace et le ministère polonais de la Défense nationale.



' Cette commande renforce notre relation avec la Pologne et élargit la flotte de GE Aerospace des forces armées polonaises, qui comprend des avions de chasse FA-50 équipés de moteurs F404, des Sikorsky S-70i Black Hawks équipés de moteurs T700 et des hélicoptères Leonardo AW149 et AW101 équipés de CT7. ' a déclaré Amy Gowder, présidente et chef de la direction de la défense et des systèmes chez GE Aerospace.





